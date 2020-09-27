Прогноз погоды по территории Казахстана на 27 сентября 2020 г.

Под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь на востоке и юго-востоке страны под влиянием циклона пройдут дожди. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

В Кызылординской, местами Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, днем Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской, Кызылординской областях местами порывы 23-28 м/с с пыльной бурей. В Акмолинской, Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Кызылординской, местами Туркестанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.