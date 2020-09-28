Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель акима Шымкента Максут Исахов.

По его словам, это позволит вывести из тени бизнес в сфере пассажироперевозок. Но насколько это выгодно для пассажиров?

15 октября состоится долгожданный переход пассажирского транспорта города на систему электронного билетирования. Примечательно, что произойдет это с середины месяца, да еще и в четверг. Похоже, в акимате решили – чтобы начать жить по-новому ждать понедельника не обязательно.

Спустя 15 дней после обкатки системы, с 1 ноября будет внедрен дифференцированный тариф. Так, для владельцев специальной карты проезд составит – 70 тенге, без нее – 100. Компания-подрядчик внедряет несколько видов карт.

Максут ИСАКОВ, заместитель акима г. Шымкента: Будет несколько видов – стандартные – для всех, студенческие и школьные и специальные карты, дающие право бесплатного проезда пассажирам из категории льготников.

Те, кто имеет право бесплатного проезда, могут оформить карту в ЦОНе, а зайцам – любителям проехать не оплатив, придется заплатить штраф в размере 2 МРП. К слову, система электронного билетирования разработана таким образом, что позволяет экономить, если ты часто пользуешься городскими автобусами. Например, в течение часа будет учитываться лишь одна поездка из двух. Ну а если на карте внезапно закончится баланс, не проблема. Есть несколько вариантов электронной оплаты.

Сержан АКЫЛБАЕВ, директор ТОО «Қаз смарт транс»: Пополнить баланс карты можно посредством киви-кошелька или приложений банков. Сейчас рассматриваем вариант оплаты посредством QR- кода.

На внедрение умной программы компания выделила 1 млрд тенге. К слову, вернутся эти средства нескоро.

Сержан АКЫЛБАЕВ, директор ТОО «Қаз смарт транс: Эта программа окупит себя лет через 5-6 не раньше.

Не забыли в акимате и о транспортной схеме. По словам чиновников, маршруты будут изменены. Более того, по новым схемам они городские автобусы начнут курсировать уже в ближайшие дни.