С 1 АПРЕЛЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ СОСТАВИТ 100 ТЕНГЕ.

В связи с введением дифференцированного тарифа на общественный транспорт в Шымкенте с 1 марта школьники и студенты, в зависимости от своих тарифов, при отсутствии карт «TOLEM» должны были платить 100 тенге вместо 35/50 тенге.

Однако из-за небольшого количества жителей, получивших и обратившихся за получением карты «TOLEM», принято решение продлить изменение оплаты наличными до 1 апреля. Следовательно, при отсутствии у учащихся и студентов карты «TOLEM» с 1 апреля оплата наличными составит 100 тенге, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Стоит отметить, что в городе 220 тысяч школьников, около 100 тысяч студентов. На сегодняшний день в среднем только 10 процентов из них обратились за получением карты «TOLEM» и оплачивают проезд согласно тарифу.