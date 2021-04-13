В Шымкенте ведется ряд работ по цифровизации транспортной отрасли.
Как известно, ранее была внедрена система электронного билетирования в общественном транспорте.
В городе на сегодняшний день разработано специальное приложение «i-Kolik», сообщающее график движения общественного транспорта. 19-20 апреля 2021 года в PlayMarket и Apple Store появится возможность скачивания на смартфоны. Данный проект, в свою очередь, позволит повысить информированность населения о движении общественного транспорта.
Также, начнутся работы по вводу голосового сообщения остановок в общественном транспорте. На конкурс поступило 563 заявки. Работа по определению лучшего голоса продолжается.