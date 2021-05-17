МОЖЕТЕ ОПЛАТИТЬ НАЛИЧНЫМИ…

В третьем мегаполисе Казахстана с 15 октября 2020 года с целью обеспечения прозрачности работы общественного транспорта и предоставления качественных услуг населению была запущена система электронного билетирования «Төлем». С 9 ноября введен дифференцированный тариф, то есть утвержден наличный платеж в размере 100 тенге, электронный — 70 тенге.

На сегодняшний день в результате проделанной работы система «Төлем» показывает свою эффективность. Платежи через электронную систему TOLEM превышают 200 тысяч за один день.

Однако некоторые кондукторы позволяют себе нарушить установленные правила. В связи с этим созданы специальные рабочие группы, ведется постоянный контроль.

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!

Просим Вас оплачивать проезд в общественном транспорте картой электронного платежа (TOLEM) или другими услугами электронного платежа. Так как деньги, оплаченные картой, поступают непосредственно на счет компании-перевозчика и могут быть просмотрены контролирующими органами. Следовательно, в зависимости от количества транзакций транспортная компания платит налоги государству. А, на налоги можно благоустроить наш город, построить необходимые дороги, школы и детские сады. Вместе с тем, уменьшились бы и объемы субсидий, выделяемых компании из бюджета. В свою очередь транспортная компания сможет проводить ремонт автобусов, обеспечивать постоянную чистоту. В связи с этим, если мы хотим обеспечить прозрачность и сформировать культуру общественного транспорта, мы должны перестать удовлетворять такие запросы кондукторов, как

Можете оплатить наличными, у вас есть 70 тенге?».

При оплате проезда НАЛИЧНЫМИ без наличия электронной карты обязательно требуйте «чек».

Карты ТӨЛЕМ можно приобрести во фронт-офисе, расположенном на площади Аль-Фараби, 9 города Шымкент, в торговых домах, сети аптек Зерде.