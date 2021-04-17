Для пассажиров общественного транспорта Шымкента запущен новый сервис по оплате проезда посредством мобильного баланса beeline!

Теперь оплатить за проезд можно не только через СМС на номер 2222, а также с помощью простой команды *2222#.

Наберите *2222# со своего мобильного телефона, далее введите код транспорта, который указан на наклейках внутри салонов автобусов и в ответ получите СМС-билет. СМС-билет необходимо предъявить контроллеру.

Также напоминаем, что для клиентов beeline сейчас действует акция «Скидка 50%» на 5 поездок в сутки. При оплате за проезд сначала списывается полная стоимость проезда 70 тенге, а через несколько секунд на баланс мобильного номера возвращается 35 тенге.