В городе Шымкент в связи с введением дифференцированного тарифа на общественный транспорт с 1 апреля школьники и студенты, при отсутствии карт «TOLEM» в зависимости от их тарифов, должны были платить 100 тенге вместо 35/50 тенге.

Однако в настоящее время в связи с ростом числа жителей, получающих и обратившихся за получением карты «TOLEM», в целях недопущения нарушений карантинных требований, было принято решение продлить изменение оплаты наличными до 15 апреля, сообщает Пресс-служба акимата города.

Следовательно, при отсутствии у учащихся и студентов карты «TOLEM» с 15 апреля оплата наличными составит 100 тенге.

Поэтому спешите приобрести карты «TOLEM» до 15 апреля.

Для этого предусмотрены следующие способы:

— Оставить заявку в системе Телеграм Бот (@TolemCardRegisterBot);

— Оставить заявку во фронт-офисе «TOLEM», расположенного по адресу: площадь Аль-Фараби, 9.

Уважаемые жители города!

Если вы столкнулись с ситуацией, когда валидатор в общественном транспорте не работает или кондуктор просит оплатить наличными при наличии платежной карты, сообщите на бесплатный номер 109.