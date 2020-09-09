В этом году в Шымкенте в целях развития сферы автомобильных дорог из общего бюджета рассмотрено 25,7 млрд тенге.

На эти средства будут отремонтированы 259 объектов или 416 километров дорог и улиц. Из них в текущем году будут сданы в эксплуатацию 310 километров.

Кроме того, в целях решения проблемы грунтовых дорог в городе на 112 километрах дороги проложат щебень.

В первую очередь, приоритет отдается асфальтированию гравийных дорог и восстановлению асфальтового покрытия на магистральных улицах с большим количеством пассажиропотока и частыми заторами.

В частности, ведутся работы по среднему ремонту таких улиц, как проспект Республики, Туркестанская, А. Жангельдина, Ш. Калдаякова, А. Аскарова, Ю.Гагарина, Т. Рыскулова, К. Рыскулбекова, Анарова, А. Тажибаева, Капал батыра, Толе би, Ш.Ерманова, И. Тайманова, Сырым батыра, М. Болешова, О. Жандосова, Жибек жолы, Ж. Аймаутова, Ж. Адырбекова, Курманбекова, А. Байтурсынова, К. Казиева, на автомобильной дороге №1, а также на площади Ордабасы.

Отметим, что общая протяженность автомобильных дорог в городе Шымкент составляет 2 977 километров. Из них асфальто-бетонные-1 758 (59,1%), щебень – 1 107 (37,2%), грунт – 112 километров (3,7%).