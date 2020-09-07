В настоящее время в городе Шымкент насчитывается 2 829 улиц.

Территория города расширяется ежегодно, появляются новые микрорайоны. Однако, на сегодняшний день некоторые улицы города остаются безымянными.

В связи с этим, подведены итоги Республиканской ономастической комиссии по присвоению новых наименований 381 объектам. Из них 24 микрорайонов, 52 улицы с повторяющимися наименованиями и 305 безымянных улиц, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме того, проведено заседание городской ономастической комиссии, где члены комиссии единогласно поддержали предложение о присвоении имени Аль-Фараби коммунальному государственному учреждению «Городская научно-универсальная библиотека «Отырар».

На основании совместного решения предложение было вынесено на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии и получило положительное заключение. До конца года городской научно-универсальной библиотеке «Отырар» будет присвоено имя Аль-Фараби.