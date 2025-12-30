Мажилис принял 100 законов в этом году

Сегодня Мажилис провёл своё последнее в этом году заседание и подвёл итоги законотворческой деятельности.

Теперь слуги народа выедут в регионы для встреч со своими избирателями. Спикер нижней палаты парламента Ерлан Кошанов настоятельно призвал коллег-депутатов внимательно выслушать чаяния граждан и найти пути решения наболевших вопросов.

На сегодняшнем пленарном заседании были приняты законы «О банках» и «О цифровизации», возвращённые из Сената с рядом поправок, а также Строительный кодекс. Кроме того, во втором чтении одобрен закон о поддержке туристической отрасли и детского спорта.

В частности, в детско-юношеских спортивных школах будут обновлены и увеличены нормативы подушевого финансирования.

В целом в этом году нижняя палата парламента приняла 100 законов, 24 из которых были инициированы самими депутатами. Завершена работа над Водным, Бюджетным, Налоговым, Строительным и Цифровым кодексами. Принят новый Закон «Об искусственном интеллекте». Таким образом, Казахстан стал второй юрисдикцией после Европейского Союза, имеющей отдельный специализированный закон в этой сфере.

В целях защиты населения, в том числе молодёжи, введён запрет на рекламу букмекерских контор и тотализаторов в зданиях и онлайн-пространстве. На законодательном уровне урегулирован вопрос принуждения к вступлению в брак. Введена уголовная ответственность для дропперов, причастных к мошенническим схемам.

Ерлан Кошанов, председатель Мажилиса:

«Коллеги, в ближайшее время мы выедем в регионы. Важно понять, как принятые законы влияют на жизнь людей, а также изучить, как они работают на местах. Необходимо тщательно выслушать все вопросы, волнующие граждан. Затем, как обычно, мы обобщим и передадим их в Правительство».