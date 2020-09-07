Вертолет ​ АО «Казавиаспас» оборудованный водно-сливным устройством (5 тонн), который сегодня утром вылетел из г. Шымкент, приступил к тушению загорания камыша в Атырауской области.

Напоминаем, в Атырауской области загорелся камыш по побережью Каспийского моря, в 30-40 км от г.Атырау. Горение происходит отдельными очагами.

Тушение загорания осложнено болотистой местностью наряду с относительно высоким уровнем растительности, в связи с чем прохождение спецтехники порой невозможно.

Площадь пожара устанавливается, угрозы населенным пунктам нет.

Экипаж вертолета МИ-17 АО «Казавиаспас» осуществил 10 сбросов по 3 тонн воды на очаг загорания. ​

Также на вертолете «Еврокоптер145» АО «Казавиаспас» производится облет территории загорания.

Предварительная площадь загорания 110 га.​

В тушении загорания задействованы 82 человек, 23 единиц техники и 2 вертолета ДЧС Атырауской области, АО «Казавиаспас», лесного хозяйства, местных исполнительных органов.

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