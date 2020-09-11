У въезда в третий мегаполис страны теперь проходит караван верблюдов, правда это просто конструкция. По задумке авторов, это караван которые направляется по великому шелковому пути, предает корреспондент Otyrar.kz

Глава Шымкента Мурат Айтенов проверил ход строительства въезда в Шымкент, осмотрел территорию где установили конструкцию. Как пояснили в акимате Шымкента, на установку композиции не потратили не тиина из бюджета.

«Сейчас город отстраивается, много красивых мест. Наш город становится краше, и такие конструкции тоже показатель», — говорит Куралай Молдабекова.

Сама конструкция представляет из себя четырех верблюдов нагруженных сундуками и мешками, которые по замыслу автора проезжают через Шымкента в другие страны Азии.

Как пояснили в акимате Шымкента, город еще удивят необычными конструкциями которые будут нести в себе прошлое казахского народа.

А пока каждый из желающих может седать памятное селфи на фоне каравана из верблюдов.