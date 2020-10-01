Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов поздравил всех пенсионеров Казахстана с Днем пожилого человека, пожелав людям старшего поколения крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия.

«Многоуважаемые пенсионеры, сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей! Люди старшего поколения – это золотой фонд страны, хранители мудрости и традиций, подающие пример патриотизма, преданности делу, великого терпения и оптимизма. В этот замечательный и светлый праздник искренне желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия! Пусть каждый ваш день будет согрет теплом добра, любви и внимания со стороны близких и окружающих!Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго!» – обратился со словами поздравления к пожилым гражданам РК Биржан Нурымбетов.

Напомним, что 1 октября в Казахстане стартует месячник, приуроченный ко Дню пожилых людей. Во всех регионах республики будут проводиться мероприятия, посвященные заботе о людях старшего поколения. В их числе «дни открытых дверей» в амбулаторно-поликлинических организациях, благотворительная акция «От сердца к сердцу», в рамках которой тяжелобольным пожилым людям будут вручены продуктовые наборы, встречи в трудовых коллективах и другие.