Минимальную зарплату теперь будут рассчитывать по-новому

Минимальную заработную плату в Казахстане будут рассчитывать по-новому.

В следующем году она составит 85 тысяч тенге, но вероятнее всего затем еще поднимется. Иную методику расчета планируют разработать в минтруда. В этом примут участие представители профсоюзов, ассоциация работодателей и сами работники.

«Основной посыл этой методики в том, что будут использоваться медианная зарплата и производительность труда. То, чего не было до сегодняшнего дня. Соответственно, в зависимости от того, какая производительность будет в Казахстане, какая будет медианная зарплата, от этого будет зависеть МЗП», — говорит Светлана Жакупова, министр труда и социальной защиты населения РК.

По словам экономистов в мировой практике минимальная заработная плата кареллируется со средней по стране, и держится на таком уровне, чтобы обеспечить основные потребности населения: оплатить комуслуги, купить продукты, лекарства и одежду. Сейчас МЗП в нашей стране в 5 раз ниже средней зарплаты, 70 тысяч против 365. Прожить на нее практически невозможно. После внедрения новой системы рассчета минимальная заработная плата вероятнее всего повысится.

«Я думаю привязка в производительности труда не должна больше делаться, а в первую очередь привязку, надо делать в средней медианной. Даже если половину взять среднюю медианную, больше 200 по стране, то средняя минимальная будет около 100 тысяч и даже превысит, это более реальную картину может показать», — говорит Арман Байганов, экономист.

Специалисты говорят, непонятно только как именно будут учитывать производительность труда, эта цифра в разных сегментах экономики разнится. По словам экономиста Марата Абдурахманова, МЗП нужно рассчитывать из минимальных расходов в зависимости от региона и исходя из количества детей. Если на севере средний состав семьи 3 человека, то в Шымкенте 6, а значит и сумма должна быть больше.

«Заработная плата должна быть от 230 тысяч тенге в среднем по стране, минимальная заработная плата. С учетом расходов на проживание, жилье, коммунальные услуги, детей и все остальное», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

При этом говорят специалисты, в минимальную заработную плату должны также закладываться расходы на оздоровление и не меньше 10% на сбережения. Иначе люди продолжат жить в долг, брать кредиты и не иметь ни тиына отложенных денег.