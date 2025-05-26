Безработным направят SMS с предложением работы

Министерство труда и социальной защиты населения РК направит SMS 300 безработным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с информацией о возможностях трудоустройства.

Совместно с Бюро национальной статистики РК такие сообщения через сервис 1414 получат жители 70 городов страны.

Им предложат временную работу интервьюерами для проведения сельскохозяйственной переписи.

Перепись пройдет с 1 по 31 августа в формате самозаполнения на интернет-портале и с 20 сентября по 20 октября — методом личного интервью с участием переписного персонала.