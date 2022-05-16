Минтруда прокомментировал рассылку о выплатах ко Дню защиты детей

Информацию о том, что к 1 июня каждой семье положена единоразовая выплата за детей, в минтруда назвали фейком, передает OTYRAR.

В социальных сетях широко распространяется аудиозапись, где женщины призывают открывать социальные счета в мобильном приложении Kaspi. Далее говорится о конкретных суммах. Семьи, воспитывающие до 3 детей якобы должны получить от государства 116 тысяч тенге, многодетным полагаются 192 тысячи тенге.

В министерстве труда и социальной защиты информацию опровергли и призвали казахстанцев доверять только официальным источникам. Напомним, что за распространение заведомо-ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

В министерстве также напомнили, какие выплаты на детей доступны казахстанцам на сегодняшний день.

«Напоминаем, что в приложении Kaspi gold реализована государственная услуга по оформлению единовременного пособия на рождение ребенка из республиканского бюджета. Размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 116 394 тенге (38 МРП), на четвертого ребенка и более – 192 969 тенге (63 МРП). По состоянию на 1 мая данное пособие получили 134,1 тыс. человек на сумму 18,4 млрд тенге», — отмечается в сообщении Минтруда.