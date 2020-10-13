В 2020 году один из родителей особенного ребенка может быть освобожден от уплаты индивидуального подоходного налога до достижения заработной платы в размере до 2 450 196 тенге.

Источник: Налоговый Кодекс РК, пункт 1, часть 346

Индивидуальный подоходный налог (ИПН) взимается с дохода физического лица. Этот налог удерживается с зарплаты ежемесячно. Согласно Налоговому кодексу РК, части 316, этот вид налога должны выплачивать все работающие граждане страны.

Но, согласно установленным государством льготам, один из родителей особенного ребенка может быть освобожден от этого вида налога.

Для этого родитель должен написать по месту работы следующее заявление:

«Заявление»

В связи с тем, что мой ребенок __ г. р. получил статус инвалида, прошу вас не удерживать индивидуальный подоходный налог с моей зарплаты.

Основание: 346 часть, пункт 1 Налогового кодекса РК.

Дополнительно выдаётся копия справки подтверждения инвалидности.

Подпись

Дата»

Это заявление пишется на имя руководителя или бухгалтера, они сами подготовят документы и освободят от уплаты налога.

Важно помнить, налог не будет взиматься, если общая заработная плата родителя не превышает в течении 2020 года 2 450 196 тенге со дня написания заявления. С того дня, как совокупная сумма зарплаты превысит данную отметку, до конца года будет взиматься налог. С начала следующего года заявление можно будет написано заново.

Нурлан Бектаев