Предприниматели будут освобождены от налогов и социальных отчислений, начисляемых Фондом оплаты труда на время чрезвычайного положения.

Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Ербол Остемиров, передает корреспондент zakon.kz.

Готовится новое постановление правительства, мы его ожидаем на днях. Согласно нему предприниматели будут освобождены от уплаты налогов и социальных отчислений, которые начисляются с Фонда оплаты труда. Освобождение коснется ИПН, удерживаемого у источника выплаты, социального налога, отчислений в пенсионные фонды, ФОМС, — сообщил он.

Однако, освобождение коснется не всех направлений бизнеса. Причем малый и средний бизнес – это одно сформированное предложение. И есть отдельные меры по поддержке определенных направлений крупного бизнеса.

«Если говорить по МСБ, то там определено 29 направлений. По крупному бизнесу определено 10 направлений, которые будут освобождены от уплаты налогов и соцотчислений по ФОТ», — добавил Остемиров.

На данный момент от уплаты налога на имущество до 31 декабря освобождены крупные торговые центры площадью свыше 2000 кв.м., ТРЦ, кинозалы, театры, спортивные и культурно-оздоровительные сооружения. А также те предприниматели, которые занимаются в сферах туризма, общественного питания, гостиничного бизнеса.

До 8% снижена ставка налога на НДС до 1 октября 2020 года на социально-значимые товары.

Индивидуальные предприниматели, которые работали по общеустановленному режиму, освобождены от уплаты ИПН до 31 декабря текущего года.

Производители сельхозпродукции освобождены от налога на землю сельхозназначения до конца года. Предоставлена отсрочка по уплате всех налогов и других обязательных платежей субъектам микро, малого и среднего бизнеса.