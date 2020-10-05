В рамках концепции «Слышащего государства» органы государственных доходов всегда открыты!

Руководитель Департамента государственных доходов по Туркестанской области Нурмулдин Дулат Нурахметович осуществляет прием физических и юридических лиц:

— еженедельно по средам: 07, 14, 21, 28 октября 2020 года,

— по адресу: Туркестанская область, г.Туркестан, пр. Тауке хана, 135А, каб. № 303,

— запись по телефону: 8 (725-33) 2-58-26.

Прием граждан, не имеющих возможности попасть на личный прием, проводится в режиме «Онлайн-прием граждан».

Онлайн-прием граждан осуществляется посредством использования системы Интернет-приложений (SKYPE (Скайп) или ZOOM и иных средств связи) по предварительной записи по вышеуказанному номеру телефона.

Уполномоченный по Этике Департамента Шаймерденов Алмас Камалович также осуществляет прием граждан, по всем вопросам можно обратиться по телефону: 8 (725-33) 5-93-53.

В случае столкновения с неправомерными действиями (бездействием) Вы всегда можете позвонить и сообщить на телефон доверия: 8 (725-33) 2-58-33.