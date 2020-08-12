Запрещенные вещества в своей одежде пытались провезти иностранцы через границу Республики Казахстан, сообщает пресс-служба ДГД по Туркестанской области.

Провоз предотвратили на таможенном посту «Б. Конысбаева». 10 августа утром задержали гражданина Узбекистана, следовавшего из Республики Казахстан в Республику Узбекистан. При прохождении таможенного и пограничного контроля его поведение вызвало подозрение у сотрудников.

Мужчину решено было досмотреть, в итоге, в поясе брюк было обнаружено вещество неизвестного происхождения, завернутое в полиэтиленовый пакет. Уже позже эксперты выяснили, что это были «шишки конопли».

Буквально через сутки на этом же посту Б.Конысбаева задержали водителя, который направлялся из Таджикистана в Литву. У него в левом кармане был обнаружен подозрительный пакетик. В нем оказалось вещество зеленоватой окраски со специфическим запахом. По предварительной версии, был обнаружен гашиш весом около 3 гр.

Все материалы по данным фактам переданы в правоохранительные органы для дальнейших следственных мероприятий и принятия процессуальных решений.