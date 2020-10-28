Данная технология в Казахстане применена впервые.

В рамках внедрения новых технологий в области безопасности дорожного движения, учитывая опыт зарубежных стран (Германия, Корея, США, Япония и т.д.), АО «НК «КазАвтоЖол» были внедрены «музыкальные дороги» в качестве пилотного проекта на платном участке Нур-Султан-Щучинск, передает Otyrar.KZ.

Цель данного проекта, достичь принудительного снижения скорости на аварийно-опасных участках.

На шумовых полосах нового типа мелодия воспроизводится за счет соприкосновения колес автомобиля на определенной скорости с шумовой разметкой, выполненной из холодного пластика.

Эксперимент показал, при проезде транспортного средства по шумовой полосе со скоростью 90 км/ч заданная мелодия меняет звук , тем самым привлекает внимание водителя снизить скорость движения.

По результатам эксперимента, в следующем году АО «НК «КазАвтоЖол» планируется устройство «музыкальных дорог» и на других республиканских автодорогах.

Справочно: Шумовые полосы – специальная дорожная разметка в виде рельефных линий.

Такие полосы наносят в целях недопущения дорожно-транспортного происшествия по причине превышения скорости, а также утомленности или сна за рулем. При проезде через них происходит вибрация, которая помогает водителям сконцентрироваться на проезжей части.