Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «JUBAN MOLDAǴALIEV.100 JYL» из серии монет «Выдающиеся события и люди» из сплава мельхиор МН 25 номиналом 100 тенге, передает Otyrar.KZ.

Выпуск монет приурочен к 100-летию со дня рождения народного писателя Казахской ССР, казахского поэта Жұбана Молдағалиева, автора произведений «Орлиная степь», «Я – казах», «Песнь о Песне», «Сель» и других.

Информация о дате реализации будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального Банка Казахстана.

Описание монеты «JUBAN MOLDAǴALIEV.100 JYL»:

На аверсе монеты в центральной части изображен государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа – элементы национального орнамента. По окружности монеты – надпись «QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN». В нижней части – надпись «100 TEŃGE», обозначающая номинал монеты.

На реверсе монеты расположено портретное изображение Жұбана Молдағалиева. Слева от изображения – надписи «100 JYL», «2020», обозначающие юбилейную дату и год чеканки. В верхней части монеты расположена надпись «JUBAN MOLDAǴALIEV».

Технические параметры:

Монеты изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством «brilliant uncirculated», номиналом 100 тенге, тиражом 7 000 штук.

Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Коллекционные монеты номиналом 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.