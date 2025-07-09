Директора театра задержали в Шымкенте

Окончено расследование в отношении директора ГККП «Шымкент жастар театры» и других должностных лиц по обвинению в хищении бюджетных средств на сумму более 136 млн тенге.

На приобретение оборудования для проведения концерта (в том числе колонок, сабвуферов, сценической фермы, усилителей, микрофонов и др.) из государственного бюджета выделено 320 млн тенге.

Однако в нарушение требований закуп осуществлён через электронный магазин путём искусственного дробления лотов — более чем на 20 позиций.

Через электронную площадку заключены договоры с фиктивными ИП, не участвовавшими в фактической поставке оборудования, и обналичены суммы.

На преступные доходы одним из подозреваемых приобретена автомашина и квартира общей стоимостью 48 млн тенге и в целях сокрытия оформлены на доверенных лиц.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу.