Взрыв на АЗС уничтожил дом и магазины в Туркестанской области

Взрыв на автозаправочной станции привел к крупному пожару в Туркестанской области. ЧП произошло днем 7 июля в селе Турбат Казыгуртского района.

Как сообщает ДЧС региона, при сливе ГСМ с бензовоза произошел взрыв с последующим загоранием АЗС. Огонь переметнулся на близлежащие объекты — частный жилой дом, торговый дом, аптеку, магазин. Общая площадь пожара составила 855 квадратных метров.

Огонь ликвидировали более двух часов. Были задействованы 39 спасателей и 11 единиц техники, полицейские, сотрудники акимата.

С ожогами госпитализировали 29-летнего водителя бензовоза. Причина взрыва устанавливается.