Нацбанк предлагает блокировать переводы для защиты от мошенников

Ваши переводы заблокированы — приходите с родственником. Так может звучать новая мера против мошенников, предложенная Национальным банком.

Если клиент, несмотря на предупреждения, настаивает на переводе денег, а банк заподозрит, что он находится под влиянием мошенников, операцию смогут временно приостановить. Клиента пригласят в отделение — вместе с родственником, чтобы убедиться: решение о переводе принято осознанно, а не под психологическим давлением.

Берик Шолпанкулов, заместитель председателя Национального банка: «Если человек, находясь под сильным воздействием, несмотря на предупреждения, все равно пытается перевести деньги мошенникам, банк сможет заблокировать перевод и пригласить клиента в отделение с родственником, пусть подтвердит осознанность его действий».

Мера направлена на защиту от необдуманных действий и последующего «прозрения» жертвы, когда становится уже поздно. Однако у киберэкспертов есть вопросы к реализуемости такой инициативы: не у всех есть возможность срочно прийти с родственником — кто-то может быть в другом городе или даже за границей, а у кого-то просто нет близких людей. Главное, предупреждают специалисты, — чтобы нововведения не превратились в помеху для обычных пользователей и не вызвали волну недовольства.

Евгений Питолин, управляющий директор DATASTAR, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH: «Вообще, сама конструкция по отсрочке платежа и работе с клиентом, который явно делает что-то не очень правильное, с точки зрения антифрода, и есть подозрения на мошенничество, — это важная вещь. Я лично слышал много историй когда люди приходят в банкомат, разговаривая параллельно по телефону с мошенниками и им пытаются помочь граждане, пытаются помочь сотрудники банка, но эти люди как загипнотизированные».

Также Нацбанк разрабатывает интеллектуальный алгоритм, который сможет распознавать признаки мошенничества ещё на этапе первого контакта, например, телефонного звонка от злоумышленника. Планируется, что система будет готова к внедрению уже к концу этого года.