Земля — народу: неиспользуемые участки забирают обратно

В Туркестанской области продолжается масштабная работа по возврату неиспользуемых и неправомерно используемых земель сельхозназначения в государственную собственность.

Общая площадь земельного фонда региона составляет более 11 миллионов гектаров. Однако значительная часть участков долгие годы не использовалась по назначению или была передана с нарушениями, говорят в акимате области.

По поручению акима области Нуралхана Кушерова работает специальная рабочая группа, в задачи которой входит выявление таких участков и их возврат государству.

Согласно плану на 2025 год, в госсобственность должно быть возвращено 110 тысяч гектаров. Уже сегодня департамент управления земельными ресурсами области отчитался о возвращении 51 тысячи гектаров.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Земля — это народное достояние. Каждый гектар должен использоваться эффективно. Мы возвращаем в госсобственность неиспользуемые и незаконно выданные участки, чтобы они служили народу. Это принцип справедливого Казахстана».