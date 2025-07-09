Более 1,7 миллиона граждан воспользовались электронными талонами в ЦОНах и спецЦОНах с начала года

Государственная корпорация «Правительство для граждан» отмечает рост популярности цифровых сервисов среди посетителей Центров обслуживания населения. С начала года через мобильное приложение «ЦОН» выдано свыше 1,7 миллиона электронных талонов, что значительно ускорило процесс обслуживания.

Функция регистрации очереди через QR-код стала незаменимым помощником при посещении Центров обслуживания населения и спецЦОНов, демонстрируя высокую пользовательскую активность. Так, с начала года, через мобильное приложение «ЦОН» было выдано 1 764 007 талонов в электронном формате. Это позволило снизить нагрузку на ресепшн и повысить скорость обслуживания посетителей.

К слову, виртуальный талон является аналогом бумажного, который закрепляет за услугополучателем место в общей очереди без необходимости обращения к стойке регистрации.

Воспользоваться сервисом можно, установив на свой смартфон мобильное приложения «ЦОН» (доступно в Google Play либо App Store). Далее следует авторизоваться в приложении и выбрать функцию «Талон на очередь в ЦОН». Затем необходимо отсканировать QR-код на ресепшн, выбрать необходимый вид услуги и нажать «Продолжить». После этого, система автоматически сформирует виртуальный талон, и посетитель может пройти к специалисту после отображения его номера на информационном табло.

Госкорпорация продолжает работу по цифровизации сервисов и внедрению современных решений, которые делают взаимодействие граждан с государством более удобным и эффективным.