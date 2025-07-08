Оперативное новоселье, или Браво, аким!

3 июля 2025 года аким Шымкента Габит Сыздыкбеков вручил ключи от новых квартир жителям двухэтажного дома по улице 1 Мая. Об этом сообщила пресс-служба акима города.

Напомним, в среду 18 июня 2025 года загорелся двухэтажный дом №20 по улице 1 Мая. По словам очевидцев и пострадавших, возгорание началось в четыре утра.

Выбегавшие из подъездов напуганные люди на глазах превращались в погорельцев. Выскакивали кто во что одет, разумеется, в основном без документов и ценных вещей.

Пострадали жильцы обоих этажей: на втором – сгорело имущество, квартиры на первом этаже в ходе тушения залило пеной и водой. В результате пожара было серьезно повреждено 12 квартир из 20 в двухэтажном доме. Общая площадь повреждений составила 684,8 квадратных метра.

В ходе тушения выяснилось, что в огне погиб человек 1959 года рождения.

Беда жителей этого дома не осталась без внимания властей. Акимы района и города встретились с погорельцами, дали соответствующим службам поручение досконально изучить возникшую проблему и предложить варианты ее решения.

Как говорится, не прошло и половины месяца, как было принято решение о переселении погорельцев в новые квартиры… Браво, аким! Пусть все проблемные вопросы в нашем благословенном городе решаются столько же эффективно и оперативно. И пусть вынужденные новоселы будут счастливы на новом месте!