Операторов дронов будут готовить в Туркестанской области

Профессии будущего будут обучать в Капланбекском высшем аграрно-техническом колледже. Прежде преподаватели пройдут стажировку в Китае.

Айгерим Зуатдинова уверенно движется в будущее, через коды, алгоритмы и технологии она пишет новую историю. Уже в школе она увлеклась IT и без раздумий выбрала колледж. Сейчас девушка овладела языком программирования и успешно справляется с задачами, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

Айгерим Зуатдинова, студентка: «Мы учимся в колледже и часто приходится писать код или строить таблицы. Искусственный интеллект серьёзно упрощает эти процессы».

Теперь в этом колледже, делают ставку и на технологии, и на природу. Уже с нового учебного года запустят подготовку операторов дронов, а также специалистов по работе в теплицах и ландшафтному озеленению. Это шаг к решению сразу двух задач: обеспечения кадрами сельского хозяйства и подготовки профессионалов для будущего завода по выпуску беспилотников, который планируют построить в регионе.

Баглан Шыганов, директор колледжа: «Мы открываем обучение по дронам, потому что это важно для борьбы с саранчой, а также для обработки сельхозкультур пестицидами и удобрениями. Кроме того, в Келесском районе строится экотеплица, где будет создано до 5 тысяч рабочих мест. Мы планируем направлять туда наших выпускников».

Ветеринарные врачи, специалисты IT, аграрии — колледж, которому в этом году исполняется 95 лет, идёт в ногу со временем. Обучает тех, кто нужен сегодня. Тех, кто завтра будет менять нашу реальность.