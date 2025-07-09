Экс-игрок сборной Казахстана занял ключевой пост в «Ордабасы»

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Танат Носербаев назначен на должность спортивного директора ФК Ордабасы

Шымкентский «Ордабасы» объявил о назначении Таната Носербаева на должность спортивного директора, сообщает пресс-служба команды.

Бывший полузащитник сборной Казахстана, 39-летний Носербаев в свое время выступал за «Тобол», «Астану» и сам «Ордабасы», став одним из самых узнаваемых игроков казахстанского футбола своего поколения.

Прежний спортивный директор Кайрат Аширбеков продолжит работу в структуре клуба, сменив направление деятельности.

Назначение произошло накануне важного этапа — 10 июля команда сыграет первый матч квалификации Лиги конференций УЕФА против грузинского «Торпедо» Кутаиси.

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