Каждая капля на счёту: в Туркестанской области обновили водную технику

Рациональное использование воды — один из главных вызовов для страны, особенно в южных регионах.

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов лично прибыл в Туркестанскую область, чтобы на месте обсудить, как сберечь каждый литр, особенно в сезон орошения. А ещё, чтобы вручить долгожданное обновление: 133 единицы современной техники для Туркестанского филиала Казводхоза.

Каждый рейс для Бауыржана Омарова — это борьба за урожай и стабильность в полях. Годы он проводил за рулём старенькой ГАЗели, которая ломалась чаще, чем ездила. Но теперь, говорит водитель, техника как с иголочки. И это не просто обновление, это уверенность в завтрашнем дне.

Бауыржан Омаров, водитель: «Семь лет ездил на «Газели». Всё это время техника ломалась. Спасибо руководству — дали новую технику. Это большое дело. Спасибо, что думают о работниках. Это же забота о народе, о Казахстане».

133 ключа — и столько же новых надежд. Именно столько единиц техники получил Туркестанский филиал «Казводхоза» из рук министра. Это шаг вперёд в деле водоснабжения: современный автопарк позволит быстрее реагировать на запросы фермеров и на деле экономить ресурсы. При этом министр напомнил: бережное отношение к воде — уже не опция, а обязанность.

Нуржан Нуржигитов, министр водных ресурсов и ирригации РК : «Глава государства поставил задачу: ежегодно внедрять технологии экономии воды на площади не менее 150 тысяч гектаров. В прошлом году мы внедрили их на 158 тысячах гектаров и уже видим результат. Во-вторых, по вопросам сельского хозяйства: согласно Водному кодексу, разрешается строительство водохранилищ объёмом до 2 миллионов кубометров. Для этого не требуется никаких документов — есть свои условия. Обязательно нужно уведомить бассейновую инспекцию. Главное, чтобы эти водоёмы не представляли опасности для населённых пунктов. Также они должны собирать талые и дождевые воды. Это большое изменение — теперь хозяйства могут самостоятельно накапливать и использовать воду».

Закупка техники стала возможной благодаря поддержке министерства и Фонда развития промышленности. Но дело не только в железе — речь о новой философии: каждую каплю воды использовать разумно. Министр побывал на объектах, где уже внедряются элементы водосбережения, и призвал бизнес к участию: технологии повторного использования — следующий шаг.

Нуржан Нуржигитов, министр водных ресурсов и ирригации РК: «В течение двух лет необходимо разработать специальный план мероприятий. В нём нужно предусмотреть внедрение систем повторного использования и циркуляции воды в течение следующих пяти лет. План утверждает инспекция. Таким образом, за 7 лет промышленные предприятия, а также малый и средний бизнес, должны внедрить эти технологии. Мы рассчитываем, что предприятия будут использовать воду не один раз, а повторно».

Это не первое обновление: ранее филиал получил ещё 69 машин. Сегодня в распоряжении «Казводхоза» — целый парк, готовый к задачам любой сложности. За инфраструктурой стоит команда из 13 производственных подразделений — именно они управляют водой, каналами и орошаемыми землями региона. И теперь — с новыми возможностями.