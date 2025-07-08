Новых повышений коммунальных тарифов к концу года не будет

В рамках принятого Правительством Республики Казахстан решения о пересмотре темпов роста регулируемых тарифов Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики сообщает, что ранее запланированные повышения тарифов будут частично перенесены на более поздние сроки.
В четвёртом квартале 2025 года утверждение новых повышений по регулируемым коммунальным тарифам не планируется.
Более того, предусмотрено снижение темпов их роста:
- по электро- и теплоснабжению — с 35% до 20%,
- по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению — с 50% до 30%.