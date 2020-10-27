Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Фонд первичных размещений» — это уникальный биржевой инструмент, аналогов которому нет на отечественном рынке.

Фондом ЗПИФ «Фонд первичных размещений» управляет компания «Восток — Запад». Маркет-мейкером по данной ценной бумаге выступает АО «Фридом Финанс».

В основе Фонда — идея комплексного подхода к инвестированию в IPO мировых компаний.

ЗПИФ «Фонд первичных размещений» торгуется на трех биржах:

В настоящее время ЗПИФ – это один из самых торгуемых ПИФов по объему торгов на Московской бирже, Санкт-Петербургской бирже и Казахстанской фондовой бирже. На Московской фондовой бирже (MOEX) торгуется 84 ПИФа, при этом ЗПИФ «Фонд первичных размещений» является одним из самых популярных продуктов cо средним дневным объемом 208,3 млн рублей. За три месяца торговли на Mосковской фондовой бирже стоимость ЗПИФ «Фонд первичных размещений» выросла на 99,45%.

На KASE старт торгов произошел 3 сентября 2020 года, средний дневной объем с начала торгов — 145 млн тенге. Это показывает, что ЗПИФ «Фонд первичных размещений» действительно бьет рекорды и является одной из самых торгуемых ценных бумаг на KASE.

На KASE с момента запуска торгов ЗПИФ «Фонд первичных размещений» проторговалось 550 127 бумаг объемом $11,9 млн. Среднее количество бумаг за торговый день составляет 15 717 штук, объем — $340 000.

По данным УК «Восток-Запад», стоимость чистых активов фонда на 20 октября 2020 года достигла 156,1 млн долларов США.

Как купить ценные бумаги ЗПИФ «Фонд первичных размещений»?

Для того чтобы купить ценные бумаги ЗПИФ «Фонд первичных размещений», необходимо выполнить следующие шаги:

1) Открыть брокерский счёт для торговли на KASE. Вы можете открыть брокерский счёт онлайн посредством торговой платформы tradernet.kz.

2) Пополнить ваш брокерский счёт посредством онлайн-банкинга или физически через отделение в банке. ЗПИФ «Фонд первичных размещений» на KASE торгуется в долларах. Если покупка осуществляется в тенге, на вашем брокерском счете будет проводиться конвертация в доллары.

3) Покупка паев ЗПИФ «Фонд первичных размещений» во Фридом Финанс» осуществляется через торговую платформу tradernet.kz либо посредством обращения в компанию.

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