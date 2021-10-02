Миссия и цель компании

Компания верит в то, что инвестиционные решения меняют мир. Покупая и продавая акции той или иной компании, каждый отдельно взятый человек влияет на большой бизнес, экономику стран и регионов. Миссия Freedom Finance – находить новые инвестиционные возможности и рассказывать о них инвесторам. Отзывы о Freedom Finance расскажут о компании глазами клиентов.

Основные цели компании – обеспечение высокого уровня предоставления услуг и защиты интересов клиентов; внедрение современных информационных технологий и торговых платформ.

История развития «Фридом Финанс» в Казахстане

В Республике Казахстан АО «Фридом Финанс» начало свою деятельность в 2013 году и на сегодняшний день открыло порядка 73 тыс. клиентских счетов. Региональная сеть компании представлена во всех крупных городах страны. Ежегодно АО «Фридом Финанс» занимает первые места в ренкингах активности Казахстанской фондовой биржи (KASE) в таких секторах рынка, как долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги, РЕПО и государственные ценные бумаги.

В мае прошлого года получила лицензию компания Freedom Finance Global PLC. А к концу 2020 года компания начала активную работу по открытию счетов. Деятельность Freedom Finance Global PLC регулирует Комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority, AFSA). По состоянию на середину сентября в компании открыто более 20 тыс. счетов. Проведено более 547 тыс. сделок.

Какие услуги предлагает компания

Основная деятельность АО «Фридом Финанс» – брокерское обслуживание. Компания дает доступ к фондовым биржам Казахстана. Ключевыми продуктами «Фридом Финанс» являются: возможность торговли акциями, облигациями, доверительное и индивидуальное управление, а также обучение биржевой торговле и инвестированию. В свою очередь Freedom Finance Global PLC помимо вышеперечисленных услуг также дает выход на ведущие зарубежные рынки и IPO мировых компаний.

Юридическим лицам АО «Фридом Финанс» оказывает услуги маркетмейкера по поддержанию котировок ценных бумаг, организации долгового и долевого финансирования, услуги в области финансового консалтинга.

Отзывы о «Фридом Финанс» в Казахстане

Жамуканов Мухтар:

Мой выбор пал на «Фридом Финанс» в связи с тем, что компания в сфере инвестирования достаточно давно и проявила себя как открытая, прогрессирующая организация с большим количеством частных инвесторов не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Также весомым аргументом стала возможность участия в IPO. Планы на будущее: развиваться дальше в сфере инвестиций, приумножать свой капитал вместе с компанией.

Алдиярова Кундызай:

Начала инвестировать и получать пассивный доход вместе с «Фридом Финанс» с 2018 года. Так как я сама аудитор и очень тщательно подхожу к вопросу сохранности своих денег, то перед инвестированием проверила все лицензии брокера, убедилась, что все мои акции и деньги хранятся отдельно от денег брокера «Фридом Финанс» и будут защищены, для чего брала справку в Центральном депозитарии РК о наличии моих ценных бумаг. Торгую на KASE через платформу Tradernet.KZ, где доступны акции казахстанских, российских, американских эмитентов. Полученный на KASE доход освобождается от налогообложения, что очень радует.

Саппаев Нурлан:

Во Freedom Finance меня привел интересный случай. Я работаю в рекламном агентстве, и так получилось, что мы подвели нашего заказчика по срокам и это оказалась как раз компания «Фридом Финанс». После разговора с директором филиала из моего города я понял, что тут работают настоящие профессионалы и очень ответственные люди и как раз таким специалистам можно доверить свои сбережения. Уже через три дня стал клиентом брокерской компании. Я прошел первоначальное обучение – курс «Основы биржевого дела», где получил качественные знания по фондовому рынку. И так я стал активным инвестором на американской бирже в ноябре 2019 года. В первое время меня активно поддерживали консультанты компании, и практически сразу я начал зарабатывать деньги. Кризис, настигший мир в марте 2020 года, научил быть терпеливым и сдержанным. В итоге уже в апреле 2020 года все мои деньги вернулись назад и я даже вышел в плюс! За весь период моего инвестирования на бирже я заработал 300% с ноября 2019 года.