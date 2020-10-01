1 октября — Международный день музыки

После перехода областного центра в город Туркестан и приобретения Шымкентом особого статуса горожане столкнулись с рядом проблем. В частности – это переезд огромного количества организаций в область.

Казалось бы, ну и что? Вопросы эти существенны: далеко не каждый специалист может позволить себе бросить в Шымкенте семью и уехать в Туркестан вслед за организацией, в которой работает. С этой проблемой столкнулась и наша филармония, и скрипичный ансамбль Бориса Леонидовича Зуя, созданный более двадцати лет назад, и творящий в стенах этой филармонии. Эта статья является попыткой обратить внимание властей на проблему оставшихся без защиты и, говоря фигурально, крыши над головой, музыкантов, вложивших свою душу в ансамбль, делающий наш родной Шымкент поистине уникальной драгоценностью не только Южного Казахстана, но и всей нашей необъятной Родины.

ЭКСПЕРИМЕНТ

13 лет назад группа ученых из Стэнфорда совместно со специалистами Школы медицины и музыкального факультета при помощи томографа провели занятный эксперимент: они изучили работу мозга человека при прослушивании музыки барокко (один из ярчайших представителей – композитор Антонио Вивальди). И в ходе этого эксперимента выяснилось, что наш мозг тренируется и настраивается на активную работу во время прослушивания музыкальных произведений этого направления. На самом деле, экспериментов, помогающих определить влияние классической музыки на людей, проводилось и проводится немало, и узнать о них можно, забив в поисковую строку браузера соответствующий запрос. Схожи все эти эксперименты тем, что выявляют лишь положительное влияние классики на человеческий организм и на эмоциональное состояние индивидуума.

Наука ли это или мир тонкий – спорить можно долго, но однозначно положительное влияние на организмы и разумы наших сограждан оказало создание одним скрипачом в далеком и тяжелом для страны 1998-м году шымкентсткого ансамбля струнников. Зовут этого скрипача Борис Леонидович Зуй.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Во времена хаоса и разрухи Борис Леонидович вместе со своими скрипачами принес в наш город нечто дорогое, но неизмеримое ничем материальным. Это была великая музыка классиков, исполняемая на, пожалуй, тончайшем и нежнейшем музыкальном инструменте – скрипке. Может быть, в тяжелые времена эстетика, искусство и духовность особенно важны для людей? Так или иначе, изможденные чувством тревоги и неопределенности, уставшие от беспредела 90-х годов, шымкентцы приняли ансамбль скрипачей очень тепло. Наверное, благодаря работе вот таких деятелей искусства, оставшихся верными своему призванию «целить уставшие наши души», общество все еще духовно и культурно не разложилось.

Все же, на первых порах аудитория была хоть и жаждущая, но, к сожалению, бескультурная. И наши герои кропотливо и терпеливо формировали эстетические вкусы своего первого слушателя, прививали любовь к классической музыке и окультуривали людей, которые к тому моменту приучились уже лишь выживать, и, к сожалению, стали забывать о прекрасном. Однако, цель, а точнее одна из целей, была достигнута, и в жителях Шымкента сумели воспитать хороший музыкальный вкус, а также научили их чувствовать красоту классических произведений.

НЕМНОГО О ДОСТИЖЕНИЯХ

За более чем 20 лет существования состав ансамбля ширился и менялся. Сейчас, к примеру, в нем есть музыканты, которые возрастом младше этого коллектива. И это прекрасно, ведь растет смена, которую обучает сам маэстро Зуй!

Ширился и менялся и репертуар ансамбля: за 22 года творческой деятельности коллектив наработал огромную программу, в которую входят как всем известные произведения классиков мира, России и Казахстана, так и более современная музыка, музыка советских композиторов. Кстати, Борис Леонидович Зуй сам адаптировал огромное количество произведений классической музыки для скрипичного ансамбля. И два года назад вышел его музыкальный сборник, имеющий не только культурное значение, но и чисто практическое: адаптации произведений для струнных ансамблей можно найти далеко не всегда. И это, по сути, тоже достижение деятельности ансамбля.

Кроме того, у коллектива много преданных поклонников: каждый концерт проходит с аншлагом. Причем этим замечательным музыкантам удалось взрастить несколько поколений слушателей: на выступлениях присутствуют как люди преклонного возраста, пенсионеры, так и молодежь, которая жаждет духовно и культурно развиваться. Да-да, наша молодежь увлекается не только «Майнкрафтом», видосиками блогеров из «Тик-Тока» и «Ютьюба» и песнями Моргенштерна, но и вполне себе серьезной музыкой.

Разнообразны и концертные программы коллектива. Это, например, тематические концерты: «Вальса звук прелестный», «Балет, балет!», концерты с музыкой из советских кинофильмов, а также музыканты полностью играют балет «Щелкунчик», подготовили программу «Танго» и вообще претворяют в жизнь массу творческих проектов.

Становлению и развитию этого уникального ансамбля скрипачей можно посвятить не то, что отдельную статью, но и даже книгу – столько всего произошло за десятилетия его жизни. Это были и радостные моменты, и печальные, и, безусловно, была проведена титаническая профессиональная работа. Но очень страшно осознавать, что именно сейчас жизни гордости и такой большой культурной ценности Шымкента – скрипичного ансамбля, потенциал которого еще далеко не исчерпан – находится под угрозой…

ПОД УГРОЗОЙ УНИЧТОЖЕНИЯ

Репетиции и концерты коллектива проводятся на базе филармонии имени Шамши Калдаякова. Сейчас это уже целые шоу со специально подобранным видеорядом: все происходит креативно, в ногу со временем. Но вот оказывается, что филармонию переводят в новый областной центр – город Туркестан. И тут следует задуматься: а что же ждет нас, жителей Шымкента? Будем ли мы и дальше иметь возможность соприкасаться с высокой культурой?

Да, безусловно, ведь у нас в городе остается театр оперы и балета – замечательный, деятельный. Казалось бы, вот, пожалуйста, приходите, наслаждайтесь классической музыкой. Но, скажем честно, классика не ограничивается оперой и балетом. Да и половина состава ансамбля Бориса Леонидовича Зуя работает в этом самом театре. И есть веские основания предполагать, что музыкантам будет слегка неудобно ездить из Шымкента в Туркестан и обратно, совмещая работу в театре и игру в ансамбле, которая, к слову, зачастую делается для души и от нее, а не за какие-то сказочные гонорары.

В этом случае людям предстоит сделать очень непростой моральный выбор: где остаться?

Чаще всего человек выбирает хоть какую-то стабильность, и поэтому, исходя из того, что в Шымкенте у людей жизнь давно налажена, большинство не захотят переезжать в Туркестан. Соответственно, им придется искать замену. Но как много профессиональных скрипачей есть в Туркестане? Полагаю, ответ очевиден: их там в данный момент нет, ну или почти нет – ансамбля точно не собрать. Таким образом, детище прекрасного музыканта и педагога Бориса Зуя, которое он взрастил еще в страшные и суровые 90-е годы, вложил в него душу, гибнет у нас на глазах. Не трагедия ли это для музыкантов ансамбля? Не потеря ли это для нас с вами?

ПИЩА ДЛЯ УМА

Итак, у Бориса Леонидовича и музыкантов ансамбля в сложившейся ситуации остается лишь два пути: либо уехать в Туркестан, побросав семьи, налаженный быт и работу, либо распустить прекрасный коллектив, который уже третий десяток лет является не только культурным, но и духовным символом нашего города. Даже если ансамбль найдет место для репетиций, то где музыканты будут выступать, когда филармонии не станет? Подумали ли в администрации, верша судьбу филармонии имени Шамши Калдаякова, о членах этого прекрасного коллектива? А о нескольких поколениях слушателей, которые с нетерпением ждут новых работ и концертов ансамбля?

Осознавали ли в акимате грядущие культурные и духовные потери в связи с переездом филармонии? Вот вопросы, требующие внимания со стороны акимата города Шымкента.

Также непонятно, почему у города-миллионника с особым статусом, который тысячи лет является важным культурным, историческим и духовным центром юга Казахстана, отбирают филармонию? Почему нельзя оставить ее жителям Шымкента, а в Туркестане открыть свою собственную, и организовать там уникальные ансамбли, которые будут расти и развиваться вместе с областным центром? Кстати, в не менее плачевном положении по тем же причинам сейчас находится и казахский народный оркестр, базирующийся в той же филармонии. А ведь это – не единственная организация, которая переносится в область с немалыми потерями…

Впрочем, мы надеемся на то, что в случае переноса филармонии в область о музыкантах не забудут и организуют для них репетиционную базу и концертную площадку, чтобы коллектив Бориса Леонидовича Зуя и дальше выполнял свою великую миссию – нести прекрасное и светлое в сердца и умы шымкентцев.

Мария ШАЯХМЕТОВА

Ансамбль скрипачей при Южно-Казахстанской областной филармонии был создан в 1998 году. Автором идеи создания такого ансамбля является занимавший в то время должность акима Южно-Казахстанской области Калык Абдуллаев. Руководителем практически сразу был избран самый опытный скрипач и преподаватель скрипки музыкального колледжа города Шымкента – Борис Леонидович Зуй.

Изначально скрипичный ансамбль назывался «концертной организацией». Поскольку филармония имени Шамши Калдаякова была практически разрушена, коллектив ансамбля был вынужден репетировать где придется и как придется. Однако, выжил, дождался возрождения филармонии, и по сегодняшний день дает концерты и реализует потрясающе интересные культурно-музыкальные проекты.