Двадцать лет назад в Шымкенте неожиданно и негромко произошло культурно-музыкальное событие – при Южно-Казахстанской областной филармонии был создан ансамбль скрипачей под руководством Бориса Леонидовича Зуя.

Неожиданно, потому что те годы были мало пригодны для созидания – тогда повсеместно царил хаос разрушения. Закрывались детские сады и музыкальные школы, медленно умирали промышленные предприятия… Да что там говорить, те, кто жил в конце 90-х годов, редко вспоминают о них без содрогания. А тут вдруг – ансамбль скрипачей, призванный удовлетворять не насущные нужды, а эстетическую потребность души. Наверное, в воздухе витала такая необходимость – противопоставить мраку действительности какое-то жизнеутверждающее светлое начало.

Эта несомненно позитивная идея пришла в голову бывшему в то время областному акиму Калыку Абдуллаеву, а областному управлению культуры оставалось только провести ее в жизнь. Поиски кандидатуры на должность руководителя новоиспеченного коллектива были недолги: на горизонте скрипичного искусства в области не было никого опытнее и профессиональнее, чем преподаватель музыкального колледжа Борис Леонидович Зуй. «Сначала мы назывались «концертной организацией» при филармонии, но сама филармония тогда находилась в состоянии разрухи, – вспоминает Борис Леонидович. – Какое-то время мы и репетировали где-то по случайным углам, но когда филармонию, наконец, восстановили и открыли, первый концерт был наш. Тогда филармоническая сцена еще не обросла тяжелым занавесом, который, кстати, лишь поглощает звук. Наше дебютное выступление было встречено публикой очень тепло. И хотя состав участников ансамбля был невелик – шесть человек – мы смогли донести до слушателей всю красоту классической музыки. Наверное, уже тогда стало ясно, что такой ансамбль Шымкенту необходим, а значит, будет жизнеспособен».

О команде игроков

Сейчас скрипичный ансамбль насчитывает 11 человек: кроме 10-ти струнников (8 скрипачей и два альтиста) с ними бессменно работает пианист Владимир Михайлович Татульян. С некоторых пор в команду ансамбля органично вошла ведущая Земфира Ибраева – она сжато и доступно готовит аудиторию к тому, что ей предстоит услышать и воспринять. Из первоначального состава, правда, осталось четыре скрипача, но и вновь прибывшие тоже почти все прошли школу Бориса Зуя. Кроме работы в колледже, он к тому же преподает скрипку в музыкальной школе №1 им. Ж. Омаровой, то есть, последовательно и планомерно обеспечивает переход своих учеников с начальной школьной ступени обучения к более высокой в колледже. Есть ли сейчас сложности в подготовке «скрипичных» кадров? Ведь скрипка – невероятно сложный инструмент, требующий от исполнителя массу терпения, работоспособности и тонкого музыкального слуха. Здесь не извлечешь звука, просто нажав на клавишу или кнопку. «Да, сейчас желающих овладеть этим инструментом стало гораздо меньше, – говорит Борис Леонидович. – В наш век всеобщей компьютеризации ребенок видит конечный результат мгновенно, не прилагая к этому никаких усилий. А скрипка требует многолетней подготовки и полной самоотдачи. Я иногда так и говорю родителям, отдающим своих детей в класс скрипки: «Вы согласны отдать своего ребенка в рабство?». Шучу, конечно, но отчасти это правда. Скрипкой надо «заразиться», ей надо служить, чтобы достичь хорошего результата».

Мир «струнных» исполнителей у нас весьма немноголюдный, и поэтому все здесь знают друг друга чуть ли не поименно. Я было поинтересовалась у маэстро Зуя, по каким критериям он отбирает кандидатов в свой коллектив? Он даже затруднился ответить. «К нам вообще никто не приходит «с улицы». Всех, кто профессионально играет на скрипке, я знаю лично. И не только в Шымкенте, а далеко за его пределами. Музыканты моего ансамбля – это уже профессионально состоявшиеся личности. Они, помимо ансамбля, успешно работают либо в музыкальных школах, либо в театре оперы и балета. Многие у меня когда-то учились… Так что, ничего и никого «неизвестного» для меня в этой сфере нет».

Скрипичный ансамбль каждый год обновляет свою программу и, соответственно, свой репертуар. Была программа, целиком посвященная жанру вальса. В ней звучали вальсы Штрауса, Сибелиуса, Свиридова, Хачатуряна и, конечно, Шамши Калдаякова – казахского «короля вальсов», чье имя заслуженно носит и наша областная филармония. Программа «Балет, балет», понятно, была составлена из музыки к известным классическим балетам. «Осеннее настроение», «Музыкальный калейдоскоп» – эти программные названия тоже говорят сами за себя. А запланированная к ноябрю «Музыка из кинофильмов» – разве не будет понятна всем и каждому?

К 20-летию ансамбля, 25-го апреля, прошел своего рода отчетный «показательный» концерт, в котором звучала музыка из разных программ прошлых лет. Но все избранные произведения прошли самый строгий и взыскательный отбор – и по филигранности исполнения, и по степени их «рейтинга» популярности среди наших меломанов. Этот концерт отличался еще и тем, что в нем впервые вышли на сцену учащиеся музыкального колледжа. Студенты полноправно играли вместе с профессионалами и доказали делом – они достойны стать преемниками этой эстафеты поколений. Хочется сказать и о наших любителях музыки, о тех, кто превращает концерты ансамбля в праздничный аншлаг. Эту благодарную аудиторию ансамбль «нарабатывал» в течение многих лет. Появилась целая плеяда слушателей, которые сейчас уже не пропускают ни одного их выступления. Но не следует думать, что ансамбль исполняет только популярную музыку, ту, что у всех на слуху. В свой репертуар руководитель постепенно вводит сочинения разных, в том числе, и малоизвестных композиторов. По тому, как внимательно и заинтересованно зал вслушивается в непривычный, «свежий» музыкальный материал, можно уверенно говорить, что зерна просвещения попадают в благодатную почву. Так что, «воспитание вкуса» – это не пустая фраза, а подготовленная реальность.

И еще. К юбилейному 20-летию Борис Леонидович выпустил пять сборников музыки для струнного состава в своем переложении. В них вошли более 100 музыкальных произведений, сочиненных композиторами разных эпох и направлений. За этот труд он взялся не только по велению души, но и по острой практической необходимости. Таких скрипичных переложений на рынке музыкальной литературы существует крайне мало. Впрочем, и скрипичных ансамблей такого рода на всю страну – считанные единицы. Как руководителю, Борису Леонидовичу и так приходилось выполнять эту повседневную «аранжировочную» работу для своего коллектива. Наверное, теперь подоспело время, чтобы перевести свой труд в конкретно-осязаемую печатную форму. Здесь нельзя не упомянуть, что часть материального бремени по изданию сборников взяла на себя жена-единомышленница Любовь Иосифовна — это был ее юбилейный подарок. Кстати говоря, преемственность поколений ненавязчиво, но по каким-то династическим законам проявляется и в кругу семьи. Совершенно неожиданно для старших переложениями для струнных инструментов стал заниматься внук Леонид. Он уже подает большие надежды как музыкант: недавно стал победителем на престижном конкурсе в Алматы. Хотя, если бы захотел, мог выбрать и другое поприще. В общеобразовательной школе он уверенно шел к «золотой» медали… но, должно быть, музыкальные гены «предков» перебороли все посторонние соблазны. Музыка перетянула на себя – решительно и бесповоротно.

У истоков мастерства

Для Бориса Леонидовича Зуя этот год юбилейный вдвойне. В феврале ему исполнилось 70 лет. Чтобы добавить побольше штрихов к личностному портрету, я попросила юбиляра ненадолго оглянуться в прошлое. С чего начиналось его собственное музыкальное становление? Почему именно со скрипкой он связал свою жизнь? «В моей семье не было музыкантов, а тем более скрипачей. Но тяга к творчеству у родителей несомненно была, отец, например, работал на студии телевидения в Усть-Каменогорске. А мама была таких строгих правил, что добивалась от детей желаемых результатов во что бы то ни стало, – сказал Борис Леонидович. – Если уж отдали меня «на скрипку», то спрашивали отчета по полной программе. К тому же, в музыкальной школе меня приметил замечательный педагог Николай Николаевич Шилов. Только музыканты могут в полной мере оценить степень его профессионализма, если упомянуть и про его знаменитых учителей и предшественников… Мой педагог дал мне такую мощную Школу скрипичного мастерства! Не каждому музыканту выпадает такая удача в жизни».

В музыкальной среде всегда бытовало мнение, что скрипачи – это особая каста музыкантов, с какой-то ярой страстью влюбленных в свой инструмент. И если уж они его когда-то выбрали, то не сойдут с этой стези никогда. «Это очень близко к действительности, – согласился Борис Леонидович, – приведу только один пример. У меня была ученица Ольга Скитневская, она окончила музыкальный колледж, потом и консерваторию, но в жуткие 90-е годы наша профессия, мягко говоря, совсем перестала кормить. Тогда Ольга по воле обстоятельств переучилась на юриста. Но где она сейчас? Ведущий педагог в школе искусств и «первая» скрипка в городе Кингисепп Ленинградской области. Жизнь вернула ее к исконному призванию».

И действительно, все музыканты в ансамбле скрипачей под руководством Бориса Зуя – это люди, одержимые своей профессией. В ансамбле они работают, что называется, «по совместительству», но именно здесь, по их же словам, они находят эмоциональную отдушину и полное творческое удовлетворение.

И все же, я попыталась уточнить, кем считает себя Борис Леонидович в первую очередь – педагогом или исполнителем? «В дипломе я обозначен как исполнитель, а такая квалификация дается не всем выпускникам консерватории. Но, так получилось, что всю свою профессиональную жизнь я занимаюсь преподавательской работой, а значит, я и педагог. Вернее будет меня считать «играющим тренером» – мне в равной степени близко и то, и другое», – ответил Борис Леонидович.

Добавлю от себя. Борис Леонидович Зуй –профессионал высокого класса – живет в стремительном музыкальном темпе allegro, но при этом спокойно и вдумчиво занимается своим делом, предначертанным Судьбой. И помогает людям раскрасить их повседневность бессмертной музыкой, которой сам посвятил жизнь.

Елена Летягина