Заказчик ТОО «Отау-Бетон» в соответствии с п. 3 ст.57-2 Экологического Кодекса РК организовывает проведение общественных слушаний в форме открытого собрания по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта:

«Строительство производственной базы и склада (установка для дробления гравийно-песчаной смеси) в с/о Аксукент 200 квартал, участок 848 в Сайрамском районе, Туркестанской области» и направляет электронную версию документации по проекту для размещения на интернет ресурсе.

Всем заинтересованным гражданам и общественным объединениям предоставляется возможность получить информацию по данному объекту и выразить свое мнение.

— адрес, дата и время проведения слушания в виде открытого собрания: 13 ноября 2020 г., в 10-00 часов, г. Шымкент, ул. Капал батыра, территория «Өндірістік» №60;

— наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, ответственного за организацию общественных слушаний: «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области», А. Еркебай;

— адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения: a.erkebai@ontustik.gov.kz, тел.: 6-37-68;

— адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту заинтересованной общественности: http://turkistan.gov.kz/;

— адрес места, где представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде: г. Шымкент, ул. Капал батыра, территория «Өндірістік» №60;

— наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы: Комплексная вневедомственная экспертиза проектов;

— адрес, наименование и контакты заказчика: ЖШС «Отау-Бетон», г. Шымкент, ул. Капал батыра, территория «Өндірістік» №60, тел.: 95-29-00;

— адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения: otau-beton2005@mail.ru.