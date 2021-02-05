Уважаемые жители Шымкента!
По вашим многочисленным обращениям, а также для удобного прохождения регистрации на участие в общественных слушаниях в формате открытого собрания посредством видео-конференц-связи «Строительство нового ипподрома и променада с многоэтажным жилым комплексом», которое пройдет 19 февраля 2021 года, разработан специальный интернет ресурс, сообщает Пресс-служба управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента.
Ссылка для входа на интернет ресурс http://shymkent-online.kz/.
Для удобства пользователей мобильных телефонов внутри данного интернет-ресурса есть ссылка на подачу заявки через телеграмм.
Для регистрации необходимо выбрать кнопку/раздел «Ипподром» с указанием следующих данных: ФИО, ИИН, номер телефона, адрес проживания, адрес электронной почты, вопросы и предложения.
Контактное лицо: Гульжазира Сарсенбаева. Тел: +7 7252 24 72 90; +7 778 939 01 48.