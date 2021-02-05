По вашим многочисленным обращениям, а также для удобного прохождения регистрации на участие в общественных слушаниях в формате открытого собрания посредством видео-конференц-связи «Строительство нового ипподрома и променада с многоэтажным жилым комплексом», которое пройдет 19 февраля 2021 года, разработан специальный интернет ресурс, сообщает Пресс-служба управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента.