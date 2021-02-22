АО НК «КазАвтоЖол» в Шымкенте провело общественные слушания по вопросу внедрения безопасной системы на участке автомобильной дороги «Шымкент-Тараз», «Шымкент-Кызылорда».

Как отметили дорожники, плату за проезд в этих направлениях введут уже с апреля. За километр водитель будет платить 1 тенге.

Автобану «Нур-Султан – Щучинск» больше 7 лет. В 2019 году были запущены еще три платных участка – «Нур-Султан-Темиртау», «Алматы-Капшагай» и «Алматы-Хоргос». Перейти к «Открытой системе» этой весной планируют на участках автодорог «Шымкент -Тараз» — «Шымкент-Кызылорда» .

Нуржан БЕКОВ, заместитель директора Туркестанского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»: «Плата за проезд будет пока взиматься, как на действующих трассах «Алматы-Хоргос», «Нур-Султан -Шучинск». За километр планируется брать один тенге».

Общественников интересует: Станет ли платным участок перевала Шакпак баба в Тюлькубасском районе.

Бауыржан ИСАЛИЕВ, руководитель общественной мониторинговой группы проекта «ЗЕ-ЗК» по Туркестанской и Кызылординской областей: «Трасса проходит через село, что не соответствует техническим категориям. Кроме того, не закончилось строительство туннеля. В 2017 году из-за ливней остались под водой хозпостройки восьми человек. А выплатили одному. Это инвестиционный проект, поэтому полностью должны были компенсировать. Мы направили письмо в инспекционный совет Всемирного банка и получили уведомление».

Как заверили представители «КазАвтоЖола», строительство завершится в следующем году. Плату на этом участке за проезд автомашины не будут брать. На новых дорогах не будет шлагбаумов. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках, с помощью специальных камер и оборудования.

На трассах первой категории жителям прилегающих к дороге районов, предложат льготный проезд по годовому абонементу. От платы планируют освободить ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов.

Шынар Оразова