В Шымкенте жителям 276-м квартала не могут построить дорогу.

По словам, людей они уже долгое время бьются с тем, чтобы им заасфальтировали улицу. Без асфальта к ним не ходит автобус.

276 квартал на звание нового района третьего мегаполиса явно не дотягивает. Чего стоит только одна дорога! Летом жильцы утопают в пыли, в остальное время — грязь месят.

«Вот эту дорогу пусть сделают! Чего не хватает? Сил или средств? Какое-то разрешение, говорят, не могут получить, а нам что делать? Финансирование вроде идет, но почему мы не видим результата?», — недоумевают местные жители.

На двух с половиной километрах центральной улицы развернулась большая стройка — дорогу закатывают в асфальт, устанавливают бордюры. Камнем преткновения горожан и районной администрации стал вот этот участок — в полкилометра. По словам местных жителей, асфальтировать его даже не думают. Без асфальтирования сюда отказывается ездить общественный транспорт. В карантин дети обучаются на «дистанционке», но школы ведь когда-то откроют, сетуют люди. И тогда малышам придется идти по разбитой дороге до ближайшей остановки. А ведь сейчас в школах работают дежурные группы.

«В одну машину мы 10-15 детей запихиваем чтобы они доехали до школы. Сейчас это наша большая проблема, без дороги здесь автобусы ездить не будут. Люди с сумками пешком от остановки до дома ходят, а здесь собаки стаями ходят», — говорит Турсын БУХАРБАЕВА, жительница г.Шымкента.

Люди говорят, они несколько раз обращались к чиновникам в райакимат, но там их лишь «завтраками» кормили. Скандал дошел до главы Аль-Фарабийского района.

«Мы выделили по одному автобусу, чтобы ездил общественный транспорт. Эту проблему мы поднимали и проблему асфальтирования тоже. Вам нужно немного потерпеть», — говорит Габит МАУЛЕНКУЛОВ, аким Аль-Фарабийского района.

И если с автобусами проблему решить удастся, то с асфальтированием проблемного участка дороги — в управлении пассажирского транспорта заявили категоричное — НЕТ! Якобы, недалеко с центральной улицы проходит газовая магистраль. Между газопроводом и дорогой должно быть не менее 50 метров. А там всего — 10 метров.

«На этом участке дороги асфальта не будет, только тротуар, не проезжая часть. Это не положено, по плану управления архитектуры, нам на следующий год утвердили только одну дорогу в этом квартале», — рассказал Кайрат БАЙМЕНДИЕВ, руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента.

Транспортники пообещали рассмотреть вариант строительства дороги удобной для жителей, ВОЗМОЖНО, в другом месте, НО точно не в этом году.

Анастасия Новикова