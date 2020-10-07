Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), ночью на юге республики – дождь.

На остальной территории с отрогом антициклона – погода без осадков. Местами по РК ожидается туман, усиление ветра, гололед, на востоке и в центре – низовая метель.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-25 м/с. В Акмолинской, Павлодарской – усиление ветра 15-23 м/с. В Жамбылской, Актюбинской, ночью и утром Алматинской областях местами ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-5 градуса.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.