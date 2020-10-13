На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-сентябрь 2020 года.

О состоянии экономики, банковской сферы, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Р. Даленов, председатель Национального банка Е. Досаев, министр финансов Е. Жамаубаев, ситуации в промышленности и энергетическом секторе — министры индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов и энергетики — Н. Ногаев, агропромышленном комплексе — министр сельского хозяйства С. Омаров.

Благодаря принимаемым мерам в базовых отраслях экономики по итогам девяти месяцев т. г. сохраняется положительная динамика роста.

В обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,3%, из них в фармацевтике — на 39,8%, производстве готовых металлических изделий — на 18,9%, машиностроении — на 16,6%, в том числе автомобилестроении — на 51,6%, а также бумажной продукции — на 15,1% и легкой промышленности — на 14,1%.

Объемы строительства увеличились на 10,5%, ввод жилья — на 9% или порядка 9,6 млн м².

В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 5%, собран хороший урожай. Золотовалютные резервы РК и активы Национального фонда на 1 октября т. г. составили $91,1 млрд.

Положительная динамика сохраняется по таким важным направлениям горнорудного сектора, как добыча металлических руд (+1,2%) и прочих полезных ископаемых (+0,4%).

ри этом в условиях необходимости выполнения достигнутых договоренностей ОПЕК+ наблюдается снижение добычи нефти (-3,5%).

В сентябре началось активное оживление сектора услуг — в сравнении с августом, торговля выросла на 2,7%, связь — на 1,3%, транспорт и складирование — на 1,2%.

Рост сектора услуг свидетельствует об активизации деятельности малого и среднего бизнеса, что способствует созданию новых рабочих мест и улучшению благосостояния граждан. «Устойчивая тенденция роста показателей демонстрирует восстановление экономики в целом», — сказал А. Мамин.

Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и г. Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по 5 из 7 основных показателей.

Положительная динамика по 4 показателям достигнута в Актюбинской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, городах Нур-Султан и Алматы. Из-за снижения добычи в нефтегазовом секторе среди отстающих регионов — Кызылординская, Атырауская и Западно-Казахстанская области.

«В целом экономика Казахстана, несмотря на серьезное влияние пандемии и глобального экономического кризиса, демонстрирует рост показателей как в реальном секторе, так и в сфере услуг», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил акимам регионов активизировать работу для обеспечения эффективной реализации всех задач, поставленных Главой государства.

«В отношении доходной части бюджета до конца года необходимо достигнуть 100%-го исполнения утвержденного плана. По части исполнения бюджета в текущих условиях руководители центральных и местных органов должны обеспечить эффективное и своевременное освоение до конца года. До конца года осталось 3 месяца и надо приложить все усилия для завершения всех проектов и реализации планов», — подчеркнул Премьер-Министр.