С 7 по 14 октября в городе Нур-Султан дистанционно проходила республиканская выставка декоративно-прикладного краеведческого искусства «Город мастеров: наследие предков сохраним и приумножим», передает Otyrar.KZ.

В выставке, в 6 номинациях, приняли участие ученики школ и организаций дополнительного образования города Шымкента.

В частности, ученики состязались по номинациям «Изделия из не скоропортящихся материалов», «Изделия из натуральных материалов», «Креативные изделия для повседневной жизни», «Уникальный дизайн-проект интерьера в национальных цветах», «Изделия из ткани» и «Искусство и народные промыслы региона».

По итогам конкурса, студент «Центра эффективной организации времени молодежи» города Шымкента Нурсултан Абитхан (номинация «Изделие из натуральных материалов») был награжден дипломом III степени и ценными подарками.

Остальным участникам и руководителям групп также были вручены сертификаты и благодарственные письма.

Отметим, управление образования города Шымкента особое внимание уделяет развитию детского декоративно-прикладного искусства, экологическому просвещению и воспитанию, развитию сферы декоративно-прикладного искусства.

Информационно-коммуникационный центр города Шымкента