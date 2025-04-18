Весенняя страда на творческой ниве

Весна уже вовсю крепчает, а вместе с ней набирает обороты и творческая жизнь Шымкента. Редкая неделя проходит без культурных событий. Совсем недавно был проведен круглый стол по итогам выставки женского творчества «Весна в городе тюльпанов».

РАБАТ об этой выставке уже писал, но событие оказалось настолько масштабным и знаковым, что организаторам и участницам захотелось продолжения «банкета», под которым подразумевается тот праздник живого творческого общения и духовного взаимообмена, которому нет цены и тождественной замены.

Место встречи изменить нельзя

Я забыла назвать место проведения круглого стола. Но, как говорится, угадайте с трех раз. Ну, конечно же, в библиотеке имени Пушкина!

Меня как-то раз даже в шутку спросили: «Ты там случайно не подрабатываешь пресс-секретарем? В каждой статье про них пишешь…» Конечно, нет. Просто я не виновата, что именно там зачастую проходят встречи для ревнителей и любителей искусства самого широкого диапазона. А директор Наталья Сергеевна Романова всегда идет навстречу любым творческим начинаниям – от выставок художников и книжных презентаций до поэтических, музыкальных вечеров и культурно-просветительских лекций.

Теперь перейдем к дружественному столу, за которым собрались участники встречи. В беседе и прениях принимали участие талантливые художницы, выставочные работы которых украшали стенды библиотечной галереи, а также куратор женской экспозиции Рашида Мугавеева (она же сильный художник и, по сути, ведущая вечера) и, конечно, гостеприимная хозяйка Наталья Романова.

Что же волновало этих неординарных представительниц вроде бы слабого пола? Что вызывало у них жгучий неподдельный интерес? Ради чего они в свой редкий свободный день (была суббота) оторвались от повседневных домашних хлопот, от которых их никто не освобождал? Ни мужья, ни дети, ни социум.

А волновали их темы глобальные и сугубо творческие. Они, например, обсуждали «роль женщины в искусстве – от первых шагов до уверенного голоса в современном мире. Какие мотивы и символы чаще всего появляются в работах современных художниц?» Говорили о весне как о символе возрождения, ибо на сей раз именно она стала доминирующим лейтмотивом прошедшего вернисажа. Поговорили и о будущем института женских выставок: какие там брезжат новые форматы и перспективы? Какие идеи и темы могут стать вдохновляющим толчком для свежей созидательной работы?

Был проведен, конечно, и разбор полетов, то есть анализ успехов и неудач прошедшей выставки. Сошлись во мнении, что мероприятие в целом удалось на славу, но были некоторые несостыковки на подготовительной стадии. Так, были отмечены несвоевременная подача заявок, предоставление явно слабых фотографий, изменение количества участниц, что помешало созданию качественной полиграфической продукции, свойственной каждой статусной выставке. Замечания были учтены и приняты к сведению.

Встреча началась с исторического экскурса в глубь времен. Рашида Мугавеева подробно проследила последовательность становления женского творчества и постепенное повышение статуса женщины в мире искусства. Путь этот был непрост – от полного неприятия женских талантов в античные времена до современной гендерной лояльности. Хотя, если говорить о доле женского участия в большом изобразительном искусстве, то оно ничтожно. Вот вы сами навскидку сможете назвать великих живописцев из женской когорты? Вот то-то же. Тому виною тьма предубеждений и препон, с которыми женщинам приходилось сталкиваться на протяжении веков. А это вопиюще несправедливо.

Разумеется, круглый стол был организован совсем не для феминистических притязаний на творческое равенство. Ведущая упомянула, как менялся образ женщины в изобразительном искусстве в разные исторические периоды в контексте с социальными и культурными веяниями эпохи. Женщина в искусстве была сначала только музой, героиней, неким символом красоты и изящества. И только много позже стала самостоятельной творческой личностью, способной видеть мир сквозь собственную призму взглядов на мир и говорить со зрителем своим особым языком.

А дальше начался обмен мнениями. Уложить долгий эмоциональный разговор в прокрустово ложе газетной страницы попросту невозможно, поэтому изложу предельно кратко.

Самая юная участница выставки Ширибану Адилова подняла тему смысловой расшифровки замысла той или иной картины. И тут же внесла предложение: «А давайте на следующей выставке у нас будут не просто буклеты с изображением авторских работ, а издания с текстовым разъяснением, то есть аннотацией к каждой картине». На замечание, что это очень хлопотно и затратно по времени, предложила свою помощь в создании QR-кода для каждой работы, благодаря которому зрители смогут больше узнать об авторе и о произведении.

Не был обойден и остронасущный вопрос о материальном положении современного художника, почти лишенного регулярной поддержки государства. Как монетизировать свое творчество, если нынче среднестатистический гражданин на «духовную пищу» денег не тратит – ему бы реальную пищу купить. А жить на что? Где взять средства на покупку кистей, холстов и красок? Большинство художников, правда, имеет какую-то постоянную «стационарную» работу с фиксированной зарплатой. Иначе не выживешь, но деньги не так велики, чтобы позволить себе такое затратное хобби.

Сейчас у педагогов творческих профессий болит сердце за юных художников со специальным образованием: нет никаких гарантий, что они смогут найти свое место под солнцем, занимаясь любимым, но явно недоходным делом. Ирина Шемелкова так и сказала: «Мы заражаем их искусством, а куда они потом пойдут, не знаем. Зачем нужна эта дорогая элитная специальность, если на творчестве невозможно заработать?!»

Было высказано пожелание, чтобы госслужбы чаще обращали внимание на нужды и чаяния творческого люда. «Государственные гранты и конкурсы помогают решить эти проблемы, оказывая хоть какую-то материальную поддержку. Хотелось бы, чтобы в нашем мегаполисе появился музей искусства с мастерскими для художников и арт-площадками для продажи картин. Ведь господдержка творческим людям – это инвестиции в будущее страны, вклад в духовное и нравственное развитие нашего народа».

В целом все сошлись во мнении, похожем по смыслу на поговорку: мол, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть надо учитывать нынешнюю рыночную реальность и самим не сидеть сложа руки.

Отсюда появился один важный пункт в отчете по итогам встречи: проводить художественные выставки в новом формате. Первый день – закрытая презентация для потенциальных покупателей и меценатов, второй – для широкой желающей публики. А что? Может, появятся в нашем огромном городе свои меценаты, поддерживающие искусство, свои неравнодушные Морозовы, Мамонтовы и Третьяковы? Дай Бог нашим талантливым женщинам попутного ветра и зеленого света во всех начинаниях. Они этого заслужили!

Музыкальные встречи для всех

В благословенных стенах той же библиотеки прошла еще одна культурно-просветительная акция – лекция-концерт «Играем Баха», которая проводится в рамках совместного проекта «Все о музыке» Шымкентской универсальной библиотеки имени Пушкина и фонда «Ерекше жол».

На этот раз к участию был приглашен и немецкий культурный центр «Возрождение». Причина понятна: Иоганн Себастьян был этническим немцем, хотя его мировая слава уже давно перешагнула узкие национальные границы.

Ведущей мероприятия была, как всегда, руководитель фонда «Ерекше жол» Роза Беркешева, которая на протяжении лекции поведала практически обо всех этапах жизни великого композитора, органиста, музыкального педагога, мастера полифонии, реформатора в области полутоновой настройки клавишных инструментов… Его талантам нет числа – он гений!

В концерте принимали участие ученики детской музыкальной школы №1, детской школы искусств и студенты Шымкентского музыкального колледжа. Вообще-то, исполнение музыки Баха, особенно его виртуозных прелюдий и фуги из «Хорошо темперированного клавира», – это дело адски сложное. Поэтому детки – молодцы, а преподавателям огромное спасибо!

После концерта я задумалась: «А кто, собственно, является организатором этих регулярных интересных и познавательных лекций?» Городское управление культуры? Шымкентский музыкальный колледж? Что было бы вполне логично. Эти музыкальные мероприятия давно уже проводятся, как говорится, на постоянной основе, занимают много времени и подготовительного труда. Только в прошлом году прошли лекции разнообразной тематики, такие как «В мире музыкальных инструментов», «Народная музыка», «Музыка военных лет», «Музыкальные жанры», «Мир фортепиано», музыкальный квиз «Новогодний серпантин», а в этом году – «Музыка и кино», «Поэзия и музыка» в честь Пушкина. Уже запланирован еще ряд таких же просветительских встреч. Так кто же за этим стоит? И какое отношение ко всему этому имеет общественный фонд «Ерекше жол», который, как известно, берет под опеку детей с особенностями развития?

На эти вопросы мне ответила Роза Беркешева: «Сама я по профессии музыкант, но жизнь как-то всегда уводила меня от музыки, поэтому идея создать что-то подобное пришла вовсе не случайно. Начала искать пути к воплощению. Тогда и обратилась к Наталье Сергеевне Романовой. Она с готовностью, даже с радостью, подхватила эту идею. С тех пор мои лекции-концерты внесены в библиотечный календарный план.

Моя целевая аудитория – учащиеся и студенты школ, колледжей и вузов, то есть именно те слушатели, которым эти знания необходимы для эстетического и духовного развития. Вдобавок ко всему я никогда не забывала, что одним из направлений работы нашего фонда является развитие творческих навыков у подопечных. А ведь они, несмотря на ограниченные физические возможности, умеют петь, рисовать, читать стихи и танцевать. Поэтому я стараюсь включать их в сценарий проводимых мероприятий, чтобы они могли стремиться к достижению новых успехов, а значит, получать не только лечебную, но и творческую терапию».

Всем творцам удачи и новых успехов! Без них жизнь была бы скучна, бесцветна и безрадостна.

Елена Летягина