Селфи и коллективные фото начали выкладывать с утра жители Шымкента, передает Otyrar.kz

Такой флешмоб решили устроить все казахстанцы в поддержку флага страны. Поводом стало видео, на котором неизвестные в образе главного героя фильма Борат» использовали флаг Казахстана.

«Они глупые люди, зачем они это делают я не знаю, ну пусть «тупят» дальше»,- говорит Шынар Нарбекова из Шымкента.

В социальных сетях неравнодушные казахстанцы начали выкладывать фото с флагом страны, подписывая текст «Я горжусь своим флагом».

Сотрудник ТК «Отырар» тоже не остались в стороне и сделали фото на память.