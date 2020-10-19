Наш город принял участие в «Тотальном диктанте» уже во второй раз.

Вы вправе спросить: а что такое «Тотальный диктант?» Отвечаем: это ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. По сути — это праздник русского языка для русскоговорящего населения, проживающего в самых разных уголках мира.

Это общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров.

Вы вправе узнать: зачем проводится «Тотальный диктант»? Чтобы показать, что быть грамотным важно для каждого человека. Убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. Объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Это праздник грамотности для тех, кто хочет, умеет и любит писать по-русски грамотно. Тотальный диктант — это воплощение искренней любви к языку и грамотности, легкая ностальгия по школьным диктантам и, конечно, огромный энтузиазм каждого, кто принимает участие в акции как в качестве организатора или проверяющего, так и в качестве пишущего.

Организатор акции — фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске. Принять участие в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Автором уникального текста Тотального диктанта каждый год становится известный писатель. В этом году им стал Андрей Геласимов, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературного мастерства литературного института имени А. М. Горького, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер».

Тема диктанта этого года — «В Москву», она посвящена жизни основателя русской теоретической космонавтики Константину Циолковскому.

В этом году «Тотальный диктант» должен был пройти 4 апреля, но был перенесен на осень из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.

Партнерами проведения Тотального диктанта в Шымкенте являются Славянское этнокультурное объединение города Шымкента и Российский центр науки и культуры в Казахстане (город Нур-Султан).

«Тотальный диктант 2020» прошел в этом году на закрытых площадках, с соблюдением всех карантинных мер. В Шымкенте участники собрались во Дворце школьников, 38 человек разместили в двух аудиториях, остальные писали из дома в онлайн-формате.

Диктором диктанта в городе Шымкенте стала Валентина Нарожная, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы Южно-Казахстанского Государственного педагогического университета.

Если вы захотите принять участие в следующих тотальных диктантах, вообще быть на связи с этой акцией, то почаще заходите на сайт totaldict.ru.