Шымкент присоединится к мировой акции «Тотальный диктант»

18 апреля 2026 года в Шымкенте в Доме Дружбы (бывший кинотеатр «Казахстан») пройдет ежегодная просветительская акция — «Тотальный диктант». Это добровольный диктант для всех желающих, который дает возможность проверить свою грамотность, познакомиться с интересными людьми, поучаствовать в языковых играх и провести время с пользой.

«Тотальный диктант» — международный общественный проект, который уже 22 года проводится благодаря активистам и волонтерам. Участвовать в акции может любой желающий вне зависимости от возраста, образования, профессии, религии или политических взглядов.

Каждый год текст диктанта специально пишет известный автор. В 2026 году его подготовил Алексей Варламов — писатель, публицист, исследователь русской литературы XX века, доктор филологических наук и ректор Литературного института имени А. М. Горького.

По традиции участники по всему миру пишут разные части текста в зависимости от часового пояса: первую — на Дальнем Востоке, вторую — в Сибири, третью — в европейской части России, четвертую — в Северной и Южной Америке.

Акция проходит только один раз в год и одновременно во всем мире. Все участники пишут один и тот же текст (разделенный на части), а проверка проводится по единым критериям.

Организаторы подчеркивают, что главная цель акции — не оценка, а участие. Даже если результат окажется неидеальным, это лишь повод понять, над чем стоит поработать. Оценки не публикуются в открытом доступе, а участники могут писать диктант анонимно.

В 2025 году акция прошла в 1 239 городах 59 стран мира, а онлайн-марафон посмотрели более 1 млн 263 тыс. зрителей.

Впервые в Шымкенте в рамках проекта пройдут сразу две дополнительные акции.

«Недиктант.Дети» — формат для школьников, говорящих и пишущих на русском языке. Вместо традиционного диктанта участникам предлагается выполнить интересные задания по тексту автора диктанта. Принять участие могут ученики с 1 по 8 класс. Для младших школьников мероприятие длится один астрономический час, для учеников 5–8 классов — 1 час 20 минут.

«Тот.Язык » — проект фонда «Тотальный диктант», позволяющий писать текст на родном языке. Благодаря этой инициативе диктант уже проводится на десятках языков, включая турецкий, татарский, башкирский, корейский, польский, армянский, казахский, азербайджанский, греческий и другие. Если в 2023 году текст диктанта был переведен на три языка, то в 2024 году — уже на 18, а в 2025 году текст писательницы Марины Москвиной был написан на 22 языках.

Чтобы принять участие в акции на площадке Дома Дружбы, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта — totaldict.ru на странице города Шымкента. Регистрация откроется 8 апреля.