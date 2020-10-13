Оказалось, что Габит Мауленкулов в месяц зарабатывает почти полмиллиона тенге, а если быть точными, то 450 тысяч тенге.

Рассказывать о своих доходах и работать по принципу честности и прозрачности шымкентских чиновников призвали в проектном офисе «Шымкент-адалдық алаңы». Глава Аль-Фарабийского района имеет за плечами 20-летний стаж работы. Он говорит, что на жизнь хватает, к тому же в их семье, в которой кроме него и жены есть еще и трое детей, больше нет другого дохода.

«380 тысяч, если не считать разные отчисления, есть еще пенсионные, медицинское страхование и так далее. Если на руки беру 300 тыс, к ним еще + 50 процентов. У меня три ребенка, я не могу сказать. что этих денег мало или много. Слава Богу. что они есть!», — рассказал Габит Мауленкулов, аким Аль-Фарабийского района.

В своем коллективе, уверяет чиновник, он практикует письменное разъяснение ограничений законодательства в отношении государственных служащих: коррупционные риски а также запрет на ведение бизнеса. По словам Мауленкулова, в акимат чаще всего обращаются со своими проблемами многодетные и малоимущие семьи. В Аль-Фарабийском районе проживает 5 тысяч многодетных и 10 тысяч нуждающихся семей. В рамках акции «Коррупция не для нас» о своих заработных платах отчитываются руководители районных акиматов, начальники управлений и департаментов.

В проектном офисе не скрывают, не все хотят разглашать, сколько они зарабатывают. По итогам акции специалисты оценят открытость государственных чинов и передадут эти сведения городскому главе.

Анастасия Новикова