Всего по стране с момента объявления пандемии число заразившихся работников здравоохранения составило 12 830, передает Otyrar.KZ.

Из них поступило и рассмотрено региональными комиссиями 8442 заявки по заболеваемости COVID-19 и пневмонии при осуществлении профессиональной деятельности.

Из них на региональном уровне было подтверждено 68% заявок или 5559 случаев, далее внесенные в информационные системы Министерства здравоохранения и Министерства труда.

В целом на сегодняшний день компенсацию получили 4 550 медработников, что составляет 81% из числа подтвержденных заявок региональными комиссиями.

По летальным случаям

На сегодня региональными комиссиями рассмотрено 82 случая из 182, по которым заявки по летальности были связаны с профессиональной деятельностью.

Компенсацию получили 45 семей или 82% из числа принятых заявок, которые были подтверждены Минздравом и Минтрудом.

Тимур Султангазиев — председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК