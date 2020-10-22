Выступая на очередном заседании Национального совета общественного доверия, глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал не проводить многочисленные торжества в следующем году по случаю 30-летия независимости страны, а заниматься реформами в разных сферах, передает zakon.kz.

Следующий год — это год 30-летия нашей независимости. Он должен пройти под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав людей, развития здравоохранения и образования, защиты экологии. Сейчас не время для проведения многочисленных торжеств по случаю этой важной исторической даты. Не откладывая дела в долгий ящик, мы обязаны в самые кратчайшие сроки добиться конкретных результатов, — сказал Токаев.

При этом президент отметил, что сегодня институт государства проходит испытания на прочность и эффективность.

Перспективы многих глобальных и региональных проектов в этих условиях выглядят, надо сказать, туманными, подвергаются серьезной ревизии широко распространенные идеологические и философские концепции. Заметную трансформацию претерпевают общественные практики и нормы, а также модели поведения людей. Становится очевидным, что в таких кризисных условиях любое государство должно исходить из своих долгосрочных национальных интересов во имя сохранения стабильности и обеспечения благополучия народа. Логика конфронтации — это путь в никуда. Если точнее сказать, это путь к хаосу и разрухе. Причем к разрухе, которая не имеет перспективы к восстановлению, — подчеркнул он.

В то же время, по его словам, государство обязано учитывать законные требования своих граждан, будь то экономические требования или требования политического характера.

Именно поэтому я предложил подготовить принципиально новый документ — Социальный кодекс. Другими словами, государство должно следовать своим социальным обязательствам перед гражданами. Перед высшим экономическим советом стоит задача разработки совершенно новых подходов к развитию экономики. В частности, к налоговой и фискальной политике, чтобы быть готовыми встретить новые вызовы пост пандемического периода, — заключил глава государства.